Ryad Mezzour rencontre les opérateurs de l’aéronautique

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a tenu ce vendredi, au siège de l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) à Nouaceur, une réunion de travail avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) consacrée au développement du secteur aéronautique au Maroc, informe un communiqué du ministère.

A l’occasion, Mezzour a salué la résilience et la réactivité dont ont fait preuve les opérateurs du secteur aéronautique pendant la pandémie du Covid-19, soulignant que «le Maroc a maintenu la totalité de ses sites de production en activité et a même connu le lancement d’importants investissements malgré la morosité», faisant allusion notamment à l’accord conclu entre Sabca et Pilatus, pour la réalisation des aérostructures de l’aéronef PC-12.

Lors de cette réunion, le ministre a souligné l’importance, de capitaliser sur les acquis de la plateforme nationale pour réussir la relance post-covid, précisant l’importance du capital humain dans la dynamique du secteur qui a créé, depuis 2014 plus de 11 000 emplois avec plus de 40% de femmes.

«Plus que jamais, les opérateurs ont besoin de compétitivité et de jeunesse pour la reprise. Il est, aujourd’hui, primordial pour le Maroc de renforcer son attractivité», a affirmé Mezzour, assurant que de nombreuses opportunités s’offrent au secteur notamment à travers les nouveaux investissements à forte valeur ajoutée et le développement de centres de R&D et de l’ingénierie.

Le ministre a notamment signalé que «la première grande mutation attendue dans le secteur concerne le moteur aéronautique et les évolutions environnementales. Notre ambition est de positionner le Maroc comme un acteur important dans la propulsion verte et nous ne ménagerons aucun effort pour y parvenir».