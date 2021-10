John Malkovich de retour au Maroc pour le tournage d’un film sur Sénèque

John Malkovich au centre entouré de Benoit Debie et Robert Schwentke. / DR

Après avoir tourné à Ait Benhaddou près de Ouarzazate pour le film «Un thé au Sahara» de Bernardo Bertolucci, John Malkovich est de retour à Ouarzazate pour le tournage du film «Seneca, the creation of earthquakes» du réalisateur Robert Schwentke, relate SNRT News.

Le tournage du film a débuté le 25 septembre dernier et utilise notamment les décors existants dans les célèbres studios de la ville. Kamal Debbagh, qui co-produit le film, a d’ailleurs souligné que John Malkovich est «quelqu’un qui aime beaucoup le Maroc».

La nouvelle œuvre de Schwentke (RED, The Captain) parlera de la vie du philosophe romain Sénèque (John Malkovich) et de sa relation avec l’empereur Néron (Tom Xander) dont il fut le tuteur, puis le conseiller, avant qu’un complot qui lui était faussement attribué n’entraine son suicide forcé. Le film traitera selon le réalisateur du «danger du pouvoir excessif et des systèmes totalitaires».

Au casting, on retrouve notamment l’actrice franco-marocaine Nadia Benzakour, connue pour son rôle dans la série «Salon Shahrazade», le film «Sofia» et avoir été aperçue dans les séries d’espionnage «Le bureau des légendes» et «Jack Ryan».