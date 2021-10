Antonio Costa : L'interconnexion électrique «fondamentale» Portugal-Maroc peut être «décisive à l'Europe»

Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a qualifié de «fondamentale» l’interconnexion électrique entre son pays et le Maroc lors d’un débat au Parlement portugais en préparation du prochain Conseil européen, rapporte Expresso.

Soulignant que le Royaume du Maroc pourrait être une alternative pour approvisionner l’Europe, le Premier ministre a déclaré que «si nous pouvons produire de l'énergie renouvelable à partir de sources solaires à un coût moindre, le Maroc, pour de multiples raisons, pourra le faire et à travers nous, pourra fournir et contribuer de manière décisive à l'Europe».

Il s'agit, selon Costa, «d'une nouvelle niche de coopération avec l'Afrique que nous pouvons et devons développer afin d'avoir une sécurité en matière d'énergie» car, pour lui, l'Europe doit diversifier ses sources d’énergie et ne peut plus «être dépendante de la Russie, de la Turquie ou de l'Algérie».

Le chef du gouvernement du Portugal souhaite que son pays devienne «une passerelle pour l'énergie propre ou l'énergie de transition propre provenant de pays tiers», notamment par le port de Sines qui connait actuellement des chantiers de rénovation et d'expansion.