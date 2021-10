Maroc-République dominicaine : La suppression mutuelle des visas est entrée en vigueur

L'ambassadeur du Maroc en République dominicaine, Zakaria El Goumiri a annoncé, ce vendredi, l’entrée en vigueur de l'accord sur la suppression des visas de courte durée à des fins touristiques et d'affaires entre le royaume et ce pays des Caraïbes. «Les Dominicains munis d'un passeport ordinaire valide seront exemptés de visa pour entrer, sortir, transiter et rester sur le territoire du Maroc à des fins touristiques ou professionnelles, pour une durée maximale de 60 jours, également renouvelable», a-t-il rappelé sur son compte Twitter.

Le diplomate a ajouté que cette exemption de visa «ne s'applique pas à l'exercice d'activités rémunérées ou salariales, ainsi qu'à l'exercice d'activités d'assistance technique, à caractère missionnaire ou religieux».

Le Maroc et la République dominicaine ont conclu, en juin 2019 à Saint-Domingue, un accord portant sur l'exemption réciproque de visa touristique et d'affaires pour les ressortissants des deux pays. Il est entré en vigueur, le 14 juillet 2021.

En mai dernier, la Chambre des députés de la République dominicaine a approuvé l’accord avec le Maroc portant sur l'exemption de visas entre les deux nations, le renvoyant devant le Sénat.