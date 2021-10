«Suspension» du vaccin Pfizer au Maroc : Les explications du Dr. Meziane Belfkih

Le chef de la division de lutte contre les maladies transmissibles, Dr. Abdelkrim Meziane Belfkih a démenti, ce vendredi, tout lien entre le vaccin Pfizer et le décès d’une jeune patiente à Rabat. «Le décès a été présenté comme une conséquence de la vaccination, alors que la patiente est décédée d’une autre pathologie au CHU de Rabat. L’investigation a été faite et le diagnostic a conclu qu’il n’y a pas de relation entre le décès et la dose injectée», précise le responsable dans une déclaration à Yabiladi.

Dr. Abdelkrim Meziane Belfkih a également indiqué que contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse, le vaccin Pfizer «n’a pas été suspendu» au Maroc. Plusieurs sources ont rapporté à tort que «cette suspension à titre préventif, a été décidé jusqu'à ce que sa relation avec la mort de la fillette soit déterminée».

«Pour tous les vaccins disponibles au Maroc, le ministère procède à une évaluation périodique de l’efficacité et la disponibilité des vaccins», explique-t-il. «Actuellement, nous allons dédier, pendant quelques jours et selon la disponibilité des doses, le vaccin Pfizer pour les injections de deuxième dose.»

Rappelant que le ministère doit «assurer ce vaccin pour les personnes l’ayant déjà reçu en première dose», le responsable ajoute que les autorités sanitaires «préfèrent ainsi dédier la quantité dont nous disposons uniquement à cette fin, en attendant de recevoir d’autres lots» du vaccin américain.