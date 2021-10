Transport maritime : GNV renforce sa présence sur le marché marocain

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) a annoncé, jeudi, que les réservations pour 2022 seront ouvertes à partir du 25 octobre. Il sera ainsi possible de réserver des voyages jusqu’en septembre 2022 sur toutes les lignes proposées par la compagnie, indique-t-elle dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Pour toute réservation du 25 octobre au 8 novembre 2021, GNV offrira jusqu’à 40% de réduction sur tous les voyages de juin à septembre 2022 compris, avec la possibilité – pour permettre à ses clients de programmer leurs séjours avec plus de flexibilité et de sérénité – d’annuler le voyage réservé sans aucun frais jusqu’à 4 jours avant la date de départ, détaille-t-on.

La compagnie maritime annonce aussi qu’en choisissant l’option «prévente», il sera possible de réserver un billet en versant 10% du total (taxes incluses) et de finaliser la procédure d’achat 30 jours avant le voyage, en soldant les 90% restant à travers une agence de voyages, le contact center de GNV ou sur le site www.gnv.com. En outre, cette année également, elle offre l’option «prix bloqué», qui permet de réserver la solution désirée de voyage et d’en bloquer le prix pendant 2 jours. «Passé ce délai, il sera possible de confirmer le voyage et de procéder au paiement ou bien d’annuler la réservation.»

«En 2022, GNV a pour objectif d’augmenter le nombre de départs et de renforcer sa présence sur le marché international, à partir de destinations comme le Maroc», indique la compagnie. Celle-ci ajoute qu’elle sera opérationnelle sur 5 lignes avec 5 navires au départ et à destination de la France, de l’Italie et de l’Espagne, offrant ainsi un réseau complet vers les principaux ports de la Méditerranée avec les liaisons, deux ou trois fois par semaine, Sète-Tanger et Sète-Nador, Gênes-Tanger, Barcelone-Tanger et Barcelone-Nador.

Fondée en 1992, et faisant partie aujourd’hui du Groupe MSC, GNV est l’une des principales compagnies de navigation italienne opérant dans le secteur du cabotage et du transport des passagers dans la mer Méditerranée. Avec une flotte de 24 navires, la compagnie opère sur 26 lignes, au départ et à destination de la Sardaigne, de la Sicile, de l’Espagne, de la France, de l’Albanie, de la Tunisie, du Maroc et de Malte.