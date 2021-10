Covid-19 : Selon Pfizer, les doses booster sont efficaces à 95,6% contre le virus

Se basant sur les résultats préliminaires de la première étude randomisée et contrôlée sur l’efficacité des doses booster de son vaccin anti-Covid-19, BioNTech/Pfizer a avancé que son vaccin était efficace à 95,6% contre le virus, en comparaison avec l'inoculation d'une dose placebo.

Dans l’étude, parmi les 10 000 participants, d'un âge médian de 53 ans, qui avaient bénéficié de d’une vaccination complète de Pfizer, la moitié a été choisie au hasard pour recevoir une dose booster 11 mois après leur vaccination et l’autre moitié un placebo.

Seulement 5 cas de Covid-19 ont été signalés chez les personnes bénéficiant du booster, contre 109 dans le groupe recevant des placebos. Il est aussi à noter que l’étude a été réalisée alors que le variant Delta était dominant.

Selon les résultats de l’étude, l’efficacité relative de la 3e dose serait «constante indépendamment de l'âge, du sexe, de la race, de l'origine ethnique ou d'autres conditions sous-jacentes».

Cité par Financial Times, Ugur Sahin PDG de BioNTech déclare qu’une dose booster pourrait «protéger une large population de personnes contre ce virus et ses variantes. Sur la base de ces résultats, nous pensons qu'en plus d'un large accès mondial aux vaccins pour tous, les vaccinations de rappel pourraient jouer un rôle important dans le maintien de l'endiguement de la pandémie et le retour à la normale».

Plusieurs chercheurs et universitaires ont mis en avant les résultats de l’étude, comme Andy Hill de l'université de Liverpool qui l’a considéré comme «très importante» et présentant des preuves «très solides» de l’utilité d’une troisième dose. Dans la même veine, le docteur Eric Topol a souligné le protocole et l’échelle de l’étude, considérant les bénéfices du booster comme «abondants et définitifs».

Amesh Adalja, du Johns Hopkins Center for Health Security a cependant rappelé que la durée de protection de la troisième dose était encore inconnue, alors que les «niveaux d'anticorps augmentent et diminuent».

Il est à noter que les résultats de l’étude sont préliminaires et qu’elle n’a pas encore été révisée par des pairs.