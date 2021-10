Elections : Les comptes des campagnes doivent être déposés dans les 60 jours après l'annonce des résultats

Le dépôt des comptes des campagnes électorales auprès de la Cour des comptes se fera dans un délai de soixante jours (60 jours), à compter de la date de l’annonce officielle des résultats définitifs des scrutins du 8 et 21 septembre et 5 octobre 2021, a indiqué jeudi la Cour.

Dans un communiqué, elle a rappelé aux mandataires des listes de candidature ou candidats l’obligation de rendre des comptes de leurs campagnes électoralesn en montrant l'état des sources de financement et en faisant un inventaire des dépenses électorales et annexes.

La même source souligne que cette mesure intervient conformément aux dispositions de l’article 147 de la Constitution, qui confère à la Cour des comptes la mission de vérification de la régularité des dépenses des opérations électorales et en application de la loi organique n°27-11 relative à la chambre des représentants et la loi organique n°59-11 relative à l’élection des membres des Conseils des collectivités territoriales.

A cet égard, la Cour a mis à la disposition des mandataires des listes de candidatures ou candidats concernés, une plateforme numérique dédiée au dépôt de leurs comptes. Parmi les modalités à suivre figure la préinscription du candidat à travers la plateforme https://elections.courdescomptes.ma.

Il s’agit aussi de servir les données se rapportant aux sources de financement et aux dépenses de la campagne électorale et de procéder à l’impression et à la signature du compte de la campagne électorale (contenant les sources de financement, l’état des dépenses et les annexes).

Le candidat doit aussi prendre un rendez-vous via le lien dédié, et ce pour le dépôt dudit compte accompagné des pièces justificatives des dépenses électorales, au secrétariat-greffe près la Cour des comptes ou de l’une des Cours régionales des comptes, conclut le communiqué.