«Il n’y a pas de refroidissement dans les relations maroco-russes»

Après avoir reçu une délégation du Polisario, Mikhail Bogdanov, envoyé spécial du président russe en charge du Moyen-Orient et des pays d'Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères, s’est réuni le jeudi 21 octobre avec l’ambassadeur du royaume à Moscou, Lotfi Bouchaara.

Les entretiens ont porté sur «le développement progressif des relations russo-marocaines, traditionnellement amicales», indique le département de Sergei Lavrov dans un communiqué. «Les deux parties ont examiné de manière approfondie l'organisation prochainement à Moscou de la 8e réunion de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique, scientifique et technique», ajoute la même source.

«Le processus de préparation de la 6e session ministérielle du Forum de coopération russo-arabe à Marrakech a été discuté aussi en détail, y compris la coordination des dates mutuellement acceptables pour sa tenue d'ici la fin de cette année, en tenant compte des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19.»

Pour rappel, l’ambassade russe en Egypte avait informé, le 11 octobre, le secrétariat général de la Ligue arabe, au Caire, de la volonté de Moscou de reporter à une date ultérieure la réunion initialement programmée pour le 28 octobre au Maroc. Pour justifier la décision, le gouvernement russe avait avancé «des changements dans l’agenda du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dus à des modifications dans l’agenda de son excellence le président Vladimir Poutine». Et de proposer de tenir le conclave en «novembre ou décembre 2021».

Aucun froid entre Rabat et Moscou

La question du Sahara occidental a été également inscrite au menu des discussions entre Mikhail Bogdanov et Lotfi Bouchaara. A cette occasion, la partie russe a réitéré «la position invariable de Moscou en faveur d'une solution négociée aux crises et conflits, fondée sur le respect des principes et normes fondamentaux du droit international ainsi que sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU».

Les deux responsables «ont, par ailleurs, exprimé leur profond étonnement suite aux informations infondées propagées par un certain nombre de médias sur un prétendu refroidissement entre Moscou et Rabat, déclarant que la coopération russo-marocaine multiforme et mutuellement bénéfique se développe de manière dynamique, et mettant en avant le rôle actif joué dans ce travail commun par l’ambassadeur de Russie au Maroc, Valerian Shuvaev», indique la même source.

La suspension des vols entre les deux pays, annoncée le 5 octobre, a été interprétée comme un indicateur de tension entre les deux Etats. Le report, à la demande de Moscou, de la 6e édition du forum de coopération arabo-russe, prévu au Maroc, a apporté de l'eau à ces rumeurs. Certains médias ayant même annoncé le rappel pour consultation de l’ambassadeur russe.