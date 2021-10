Après l’arrêt de la CJUE, des eurodéputés invitent l’UE à négocier directement avec le Polisario

Une vingtaine d'eurodéputés appellent l’Union européenne à négocier directement avec le Polisario la conclusion d’accords portant sur le Sahara occidental, indique ce jeudi 21 octobre le parlementaire espagnol Miguel Urban Crespo sur Twitter.

Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et au président du Conseil européen Charles Michel, les signataires invitent l'UE à «s'engager avec le Front Polisario, en tant que représentant internationalement reconnu du peuple sahraoui, notamment pour obtenir le consentement de ce dernier pour toute relation de l'UE avec le territoire» et à «exclure pleinement et efficacement les entités et activités marocaines liées au Sahara occidental».

Les eurodéputés exhortent l’Union «à adopter une politique de différenciation, qui assure la non-reconnaissance pleine et effective par l'UE de l'annexion illégale du Sahara occidental par le Maroc».

Pour appuyer leur requête, le groupe des parlementaires européens rappelle que la Cour de Justice de l’Union Européenne a annulé, le 29 septembre, des accords des Vingt-sept avec le Maroc. La CJUE les a invalidé «parce que l’UE n'avait pas obtenu le consentement du peuple du Sahara occidental, comme l'exigent le droit de l'Union et le droit international», expliquent-ils.

Au lendemain de ce verdict, Gilles Devers, l’avocat du Polisario, avait invité les armateurs espagnols à se tourner vers «une autorité compétente», en allusion au Polisario, pour continuer à pêcher dans les eaux du Sahara.

Dans son arrêt du 29 septembre, la CJUE a constaté que le Polisario «est reconnu sur le plan international en tant que représentant du peuple du Sahara occidental, même à supposer que cette reconnaissance s’inscrive dans le cadre limité du processus d’autodétermination de ce territoire».