Obligation du pass vaccinal au Maroc : Un casse-tête pour les employeurs

A partir d’aujourd’hui, le pass vaccinal devient obligatoire au Maroc pour accéder à plusieurs espaces publics et privés. La décision, prise lundi par le nouveau gouvernement, plonge plusieurs entreprises marocaines dans la confusion puisqu’elle laisse à l’employeur la responsabilité de contrôler l’accès au lieu de travail.

«Pour le secteur privé, la donne change par rapport au secteur public, puisqu’un chef d’entreprise devient le seul maître à bord pour décider si le pass vaccinal est obligatoire ou pas», nous déclare ce jeudi Maître Youssef Fassi-Fihri, avocat au barreau de Casablanca, spécialisé en droit des affaires. «Nous sommes amenés, dans les semaines voire les mois à venir, à ce que cela devienne important voire obligatoire de le présenter. Cela risquerait effectivement de poser problème entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas», analyse-t-il.

Les salariés appelés à respecter les décisions de leur employeurs

Pour l’avocat, «la liberté est aujourd’hui donnée, car il n’y a pas un texte de loi qui oblige un citoyen de se faire vacciner». «Si nous n’avons pas de texte de loi avec l’obligation de vaccination, il ne peut pas y avoir une obligation dans le secteur privé, de présenter un pass vaccinal pour pouvoir accéder à son lieu de travail», considère-t-il. Néanmoins, «un chef d’entreprise pourra, de toutes les façons, mettre en place le pass vaccinal obligatoire, ce que tous les salariés devront respecter».

L’avocat précise toutefois que ce cas de figure reste «sous l’égide d’une éventuelle prise de décision qui sera donnée par la justice si elle est amenée à trancher sur un litige dans ce cas-là». «Seule la justice pourra apprécier à sa juste valeur cette faute et si elle pourra en être considérée ainsi, car aujourd’hui, il est encore prématuré de parler des conséquences de la non-présentation du pass vaccinal», explique-t-il.

Pour sa part, Maître Mohamed Oulkhouir, avocat au barreau de Tétouan, considère que la question se pose d’abord sur «la mise en place de règles aussi contraignante par un communiqué». «L’annonce de l’obligation du pass vaccinal indique que l’accès à l’entreprise doit se faire sous la responsabilité de l’employeur. Ce dernier a donc l’obligation de vérifier si les personnes accédant à l’entreprise ont le pass vaccinal», estime-t-il. Ainsi, en pratique, «si les gens n’en ont pas, c’est qu’ils ne peuvent pas aller travailler», ce qui pourra être «une cause de suspension du contrat de travail».

«Le contrat est suspendu tant que l’employé n’est pas vacciné ou n’est pas en mesure de présenter un pass vaccinal pour accéder à son poste de travail. La suspension n’est pas dans ce cas rémunérée, à la différence des arrêts maladies rémunérés et pris en charge par la CNSS. On peut se mettre d’accord pour que le salarié non vacciné prenne des congés. Après, pour ceux qui refusent de se faire vacciner et quand il n’y aura plus de congés, la suspension sera non payée.»