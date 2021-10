Trois étudiantes de l'INPT s'adjugent la 2e place de l’Arab IoT & AI Challenge à Dubaï

Une équipe de trois étudiantes de l'Institut national des postes et télécommunications (INPT) s'est vu attribuée la deuxième place de l’Arab IoT & AI Challenge lors de la Gitex Technology Week à Dubaï qui récompense les projets d'intelligence artificielle et d'internet des objets.

Les trois représentantes du Maroc, Kaoutar El Ghaich, Mayssae Chimi et Hajar Ait Iddir, ont présenté un projet visant la réduction du gaspillage alimentaire qui leur a déjà valu, selon Kaoutar El Ghaich, de participer à différentes compétitions et de remporter plusieurs prix.

Pour choisir les représentants du Royaume à cet événement, une sélection avait été effectuée au Maroc avec la participation d'un ensemble d'écoles d'ingénieurs, d'universités et d'instituts. Les étudiantes de l'INPT ont pu développer et présenter leurs projets dans le cadre d'une restructuration du modèle pédagogique de l'Institut, qui comprend 7 aspects du domaine de la digitalisation.

Arab IoT & AI est un programme régional visant le développement des compétences des universitaires, des élèves du secondaire, ainsi que les toutes petites entreprises qui présentent des idées innovantes dans le domaine de l'internet des objets et l'intelligence artificielle.

Une dizaine d'entreprises marocaines spécialisées dans les technologies avancées, en particulier dans des aspects liés à la transformation numérique, les télécommunications et l'offshore, prennent part au Gitex Technology Week pour promouvoir l'offre marocaine, grâce à un encadrement de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et la Fédération marocaine des technologies de l'information et de l'offshoring.