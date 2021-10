Covid-19 : Pfizer efficace contre l'hospitalisation des 12-18ans, selon une étude américaine

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale des Etats-Unis en matière de protection de la santé publique, ont publié cette semaine une étude sur l’efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech contre l'hospitalisation des enfants et adolescents âgés de 12 à 18ans. Elle a été menée dans 19 hôpitaux pédiatriques relevant de 16 Etats du 1er juin au 30 septembre 2021 pour évaluer l'efficacité de deux doses de vaccin Pfizer-BioNTech contre l'hospitalisation Covid-19.

Les rédacteurs de l’étude ont indiqué que sur la période étudiée, presque toutes (97%) les personnes âgées de 12 à 18 ans hospitalisées suite à une infection au Covid-19 n'étaient pas vaccinées (par opposition à complètement vaccinées), au moment où le variant Delta était le plus dominant. Un résultat qui renforce l'importance de la vaccination pour protéger les jeunes contre les cas graves du Covid-19.

«De juin à septembre 2021, la réception de 2 doses de vaccin Pfizer-BioNTech a fourni un niveau élevé de protection contre les hospitalisations liées au Covid-19 chez les enfants et les adolescents âgés de 12 à 18 ans lors de cette évaluation en conditions réelles», explique-t-on.

Parmi 464 personnes hospitalisées âgées de 12 à 18 ans (179 cas-patients et 285 témoins) et dont l'âge médian était de 15 ans, 72% avaient au moins une affection sous-jacente, y compris l'obésité, et 68% ont fréquenté l'école en présentiel, ajoute l’étude.

Pour les chercheurs, ces résultats restent «cohérents avec les données d'efficacité de l'essai clinique Pfizer-BioNTech chez les personnes âgées de 12 à 15 ans, qui ont trouvé une efficacité vaccinale observée de 100%».