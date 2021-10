Italie : Le conseiller en cause dans le meurtre de Younes El Boussetaoui est libre

Assigné à résidence depuis juillet dernier après avoir tiré sur le Marocain Younes El Boussetaoui, l’ex-conseiller municipal à la sécurité de Voghera pour la Ligue du nord n’est plus soumis à une mesure de rétention. Depuis hier soir, le délai de son assignation a expiré et en l’absence d’un nouvel ordre de privation de liberté de la part du Parquet, le mis en cause n’est plus inquiété dans ce sens.

En Italie, les médias locaux ont rapporté qu’une demande de révocation de cette forme de détention provisoire avait précédemment été rejetée par le Parquet de Pavie. Le juge d’instruction a opté pour son maintien dans le cadre des enquêtes préliminaires, considérant le rôle politique du mis en cause, qui est qualifié de «socialement dangereux» par la justice. Dans un revirement inexpliqué, le juge d’instruction a «désormais pris acte de l’inefficacité de la disposition».

Depuis le drame où le Marocain, âgé de 39 ans, a été tué le 21 juillet, sa sœur Bahija El Boussetaoui a pris les devants pour mobiliser la société civile contre un crime qu’elle a considéré raciste et qui ne doit pas rester impuni. Lors de différentes manifestations tenues depuis, elle a également alerté sur les risques de couverture politique qui bénéficieraient au tireur.

En août dernier, sept associations ont réagi à l’affaire, déplorant que le meurtre et les non-réactions observées après étaient révélateurs des problématiques autour des questions de coexistence.