Exploitation dans les eaux du Sahara : Le Polisario menace de saisir la justice internationale

Le Front Polisario a menacé, cette semaine, de saisir les tribunaux internationaux au sujet de l’accord pétrolier entre le Maroc et la société israélienne Ratio Petroleum Partnership. Dans un entretien à l’agence russe Sputnik, Oubi Bouchraya Bachir, représentant du mouvement en Europe et auprès de l'Union européenne (UE), a dénoncé une activité qui «peut avoir de graves conséquences sur le processus de paix dans la région», rapporte l’agence algérienne APS.

«En cas de lancement de l’exploitation du bloc Dakhla Atlantic par la société israélienne Ratio Petroleum Partnership, le Front Polisario usera de tous les moyens juridiques à sa disposition pour porter auprès des tribunaux internationaux une requête demandant la suspension immédiate de cette activité», a-t-il menacé, accusant le Maroc de «profiter de ses relations diplomatiques avec Israël pour se protéger politiquement, militairement et maintenant économiquement afin de continuer à piller les ressources du peuple sahraoui».

En début de semaine, le mouvement séparatiste a rapidement réagi à l’annonce de la signature d’un accord entre le Maroc et la compagnie pétrolière israélienne, portant sur l’exploration du bloc atlantique de la ville Dakhla d’une surface d’environ 109 000 kilomètres carrés. «Cet accord n’a aucune valeur juridique du fait que le Maroc n’a aucune souveraineté sur le Sahara Occidental, tel qu’affirmé par la Cour de justice internationale dans son avis consultatif de 1975 et réitéré par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2016 et 2018 et récemment le 29 septembre dernier», indique l’«Autorité sahraouie du pétrole et des mines» dans un communiqué.