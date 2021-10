«Baraka Idman» organise plusieurs activités de sensibilisation à Marrakech

L'Association régionale Baraka Idman (Stop Drogue) à Marrakech-Safi organise différentes activités de sensibilisation sous le signe «les enfants, les anges de la paix» à l’occasion de la journée internationale de la paix, ce jeudi 21 septembre. La célébration de cette journée vise à consacrer les valeurs de paix et à contribuer à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération saine et utile à la société et à son pays, indique un communiqué de l’association.

La programmation a été réalisée sous l’encadrement de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en partenariat avec le ministère de la Santé, celui de la Solidarité de la famille, du ministère du Travail, en plus de l’Initiative nationale pour le développement humain. Elles s’inscrivent dans le cadre du programme annuel de l'association Baraka Idman de Marrakech-Safi, pôle d’accompagnement du centre d’addictologie du quartier El Mellah à Marrakech.

À cette occasion, les enfants de Baraka Idman bénéficieront d’un accueil par le 5e district de police sous le signe «Nous sommes avec vous», notant que cette visite représente un geste de reconnaissance et de gratitude envers les services sécuritaires pour leurs efforts au maintien de la paix et de l’ordre public.

L'opération espère rapprocher la population de la Médina, notamment les enfants et adolescents, des tâches et missions du 5e district et de renforcer l’action entre la société civile et la Sûreté nationale, dans l'optique de garantir le succès à l'opération de sensibilisation et de permettre aux personnes touchées par l'addiction de reprendre les études et de bénéficier de la formation professionnelle.

Outil privilégié de soins, de sensibilisation, de diagnostic, de prévention et d’accompagnement psycho-social, le Centre d’addictologie se fixe pour objectifs d'assurer la prise en charge individualisée, médicale et sociale des personnes souffrant d’un comportement addictif et d'œuvrer en faveur d’une implication effective des familles dans les actions de prévention.