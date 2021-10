Maroc : Campagne de vulgarisation et de sensibilisation énergétique de la Fondation Heinrich Böll

Pour célébrer la journée mondiale de l’énergie le 22 octobre, la Fondation Heinrich Böll à Rabat a annoncé dans un communiqué mercredi le lancement d’une campagne de vulgarisation et de sensibilisation à la question de l’énergie et de la transition énergétique, sur le thème «Etat d’urgence énergétique».

La campagne est divisée en 7 capsules, qui seront publiées sur un an. Les 3 premières capsules concerneront l’énergie en général, traitant des sources, des usages et de la transition énergétique, avant de se pencher dans les 4 suivantes sur les questions de l’énergie au Maroc de manière plus poussée.

Les capsules seront proposées en darija sur les réseaux sociaux et dureront chacune deux minutes pour expliquer de manière simplifiée le fonctionnement du secteur de l’énergie au Maroc afin de permettre aux citoyens de saisir l’enjeu de la transition énergétique et de contribuer de manière plus réactive et effective à initier un débat social et citoyen sur la thématique de l’énergie au royaume, ajoute le communiqué.

La Fondation appelle à suivre ses réseaux sociaux afin de pouvoir profiter des vidéos pour mieux comprendre les enjeux énergétiques du Maroc et mieux jouer un rôle citoyen dans le processus de transition énergétique.

La Fondation Heinrich-Böll est une fondation allemande à but non lucratif, affilié au parti Alliance 90 / Les Verts et présente au Maroc depuis 2014. Elle vise l’éducation civique et politique en Allemagne et ailleurs, à travers la défense d’un développement démocratique et durable, des valeurs des droits humains, de l’égalité entre hommes et femmes et d’une vision globale de la protection de l’environnement.