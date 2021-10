Essaouira : Trois personnes, dont un policier, interpellées pour faux et usage de faux et escroquerie

La brigade de la police judiciaire d'Essaouira a déféré ce mercredi devant le parquet compétent trois personnes, une femme, son frère et son mari qui est brigadier de police, pour leur implication présumée dans une affaire d'escroquerie pour motif de recrutement fictif et faux et usage de faux, indique la Direction générale de la sûreté Nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les agents de la sûreté nationale avaient été interpellés par une information publiée sur les réseaux sociaux et qui attribuaient à la suspecte des fraudes fréquentes pour motif de recrutement fictif dans un établissement public, en contrepartie de sommes d'argent. Une enquête ouverte sous la supervision du parquet a abouti à l'arrestation de la femme mise en cause, son frère et son mari policier qui travaille au commissariat de police de Rissani.

Les recherches et investigations ont permis d'établir une liste de victimes dans la ville d'Essaouira et dans la région de Rich qui ont versé des sommes d'argent aux mis en cause, confirmant l'implication du policier dans la participation à ces actes criminels de faux et usage de faux.