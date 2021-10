Les exportations de la Russie vers le Maroc en hausse de 20% au premier semestre de 2021

Les exportations de la Fédération de Russie vers le Maroc au cours du premier semestre 2021 ont augmenté de 20%, enregistrant le meilleur indicateur parmi tous les pays africains, a indiqué cette semaine, le Chef de la mission commerciale de la Russie, Artyom Tsinamdzgvrishvili. Dans une déclaration à l’agence Sputnik, le responsable a expliqué que le Maroc reste le troisième partenaire commercial de la Russie parmi les pays africains - après l'Égypte et l'Algérie.



Selon le Service fédéral russe des douanes, le Maroc reste l'un des rares pays au monde vers lesquels les exportations russes ont augmenté et n'ont pas diminué. «Au premier semestre 2021, nous avons assisté à une dynamique positive plus confiante. Si les exportations de la Russie vers le Maroc ont affiché une augmentation d'environ 20 %, les exportations du Maroc ont également été positives. En conséquence, le commerce bilatéral a augmenté de 13% et s'est élevé à près de 670 millions de dollars américains», s’est félicité Artyom Tsinamdzgvrishvili.



Le responsable a ajouté que le volume de coopération des entreprises russes avec le Maroc et les pays de la région montre une dynamique positive. En revanche, il a indiqué que «les représentants des entreprises des deux pays soulèvent régulièrement des questions sur la nécessité de la présence du secteur bancaire et financier russe au Maroc afin de faciliter la participation aux appels d'offres gouvernementaux du Royaume, ainsi que de réaliser des opérations d'importation et d'exportation avec des partenaires marocains».