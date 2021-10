Maroc : Le Pass vaccinal disponible dès la première dose d'un vaccin anti-Covid19

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb. / DR

Le ministre de la Santé et de la protection sociale a affirmé, ce mercredi 20 octobre 2021, qu’il sera possible d’obtenir un pass vaccinal après avoir reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19. Dans une interview accordée à la Radio nationale, Khaled Ait Taleb a précisé que la validité de ce pass expire entre 21 ou 28 jours, soit la période séparant la première et la deuxième dose, en fonction du vaccin utilisé.

Le ministre de la Santé et de la protection sociale a insisté sur le fait que ce pass ne sera plus valable si le bénéficiaire ne reçoit pas la deuxième dose. «Ce sera la même chose pour ceux qui n'ont pas reçu la troisième dose à temps, c'est-à-dire que leur pass expire après 6 mois», a-t-il ajouté.

Khalid Ait Taleb a rappelé que l’obligation du pass vaccinal est utilisée par le Maroc dans le cadre de la lutte contre la pandémie, «surtout après avoir enregistré des nombres très importants en termes de bénéficiaires des première et deuxième doses». Il a expliqué, à cet égard, que le but de cette mesure est de «préserver les acquis réalisés par le Maroc en ce qui concerne la situation épidémiologique, par crainte de l'émergence de nouveaux foyers professionnels, commerciaux ou administratifs».

Interpellé sur la question du contrôle, le ministre a fait savoir que «les autorités publiques ne surveilleront pas si les citoyens disposent d’un pass vaccinal, mais plutôt les employeurs et les responsables de lieux» publics et privés. «Chacun est responsable de lui-même dans le café, le restaurant ou le magasin afin qu'il n'ait pas d'augmentation des infections ou de foyers dans son lieu de travail», a-t-il indiqué.