Maroc : L'obligation du Pass sanitaire inquiète les professionnels de plusieurs secteurs

Les professionnels de plusieurs secteurs directement concernés par la décision d’imposer le pass vaccinal pour accéder à des espaces publics et privés, ne savent pas à quel saint se vouer. En effet, le communiqué du gouvernement, relayé par la MAP, ne précise pas comment ces professionnels doivent procéder au contrôle des pass vaccinaux de leurs clients, ni comment ils doivent appliquer la décision à la lettre et éviter ainsi d’éventuelles sanctions.

«Notre bureau national se réunira demain à Rabat pour discuter de cette décision gouvernementale. Il y a eu des discussions avec les propriétaires qui refusent cette décision, considérée comme aléatoire et prise à l’improviste», nous confie ce mercredi Noureddine El Harrak. Le président de l’Association nationale des cafés et restaurants au Maroc rappelle que «les propriétaires, qui sous les impayés et les crédits contractés pour surmonter la crise, attendaient plutôt du gouvernement de prendre certaines mesures pour aider ce secteur, après une crise de deux ans et plusieurs fermetures». «Nous avons donc été surpris par cette décision d’imposer le pass vaccinal», reconnaît-il.

«Sur le plan pratique, nous ne pouvons pas appliquer cette décision, car nous ne pouvons entrer en confrontation avec nos clients.» Noureddine El Harrak

Pour le président de l’Association nationale des cafés et restaurants au Maroc, l’imposition du pass vaccinal «impactera leurs activités, ce qui est regrettable». «Il ne faut pas oublier que la majorité de la clientèle des cafés et restaurants est composée de jeunes. C’est la catégorie où il y a plus de gens refusant de se faire vacciner et l’imposition d’une troisième dose du vaccin n’arrangera pas les choses. Nous ne pouvons pas leur dire "ne venez plus chez nous" sachant que ce sont eux qui contribuent à dynamiser le secteur», conclut-il.

«C’est aux autorités d’imposer et de contrôler et non pas aux professionnels»

Si les propriétaires des bains maures et hammams refusent, pour l’instant, de se prononcer sur cette question, se contentant d'affirmer qu’ils «sont en contact avec les autorités locales pour savoir comment appliquer cette décision», Mourad Belkamel, président de l’Association marocaine des professionnels de l’industrie du fitness et de la remise en forme (AMPIF) résume pour sa part la situation, en donnant son point de vue personnel. «Il y a eu un communiqué mais il n’y a pas eu de courrier ou de décision officiel de la part des autorités. Aujourd’hui, il n’y a aucun cadre légal qui encadre cette décision et nous allons très certainement entrer en conflit avec la clientèle», nous confie-t-il.

Il donne l’exemple d’un client non vacciné et adhérant d’une salle de sport, qui peut évoquer que l’engagement entre lui et cette salle ne «stipule pas qu’il faut disposer d’un pass vaccinal», pour y accéder. «Le communiqué est là mais il est flou. De plus, sans texte de loi, nous ne sommes pas en mesure d’imposer quoi que ce soit, c’est l’autorité locale qui impose, à condition qu’elle le fasse dans un cadre légal», ajoute-t-il.

«Nous nous trouvons dans une impasse, car nous ne sommes pas en position de contrôler les pass vaccinaux. Si demain je suis en conflit avec l’un de mes adhérents et que ce dernier me poursuit en justice, il aura gain de cause, car une fois devant la justice, il faut présenter des articles de loi qui n’existent pas aujourd’hui.» Mourad Belkamel

Rappelant que le pass vaccinal «doit être contrôlé avec une pièce d’identité», le président de l’AMPIF note que les propriétaires et gérants des salles de sport «ne sont pas habilité» à effectuer ce contrôle. «Pour les établissements sportifs au Maroc, nous nous retrouverons entre d’une part le consommateur, le client et l’adhérent, et de l'autre coté les autorités. C’est à celles-ci d’imposer et de contrôler et non pas aux professionnels», insiste-t-il.

De plus, «les clients ne disposant pas de pass vaccinal risquent de résilier leurs contrats et leur abonnement, exerçant ainsi leur droit mais cela veut dire que les établissements serons obligés de les rembourser». Une option qui risque de plonger plusieurs secteurs déjà frappés de plein fouet par la crise sanitaire et de précédentes décisions gouvernementales.