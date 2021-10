Marrakech : La restauration des tombes des pionniers gnaouas à l'ordre du jour

Une initiative culturelle consistant en la restauration des tombes de figures emblématiques de l'art Gnaoui à Marrakech, a été lancée récemment dans la cité ocre, à l'initiative des amis de la revue Horizons Maghrébins. Ce projet inédit vise à rendre un hommage posthume aux grands Maâlems de l’art gnaoui, qui ont contribué, de longues années durant, à la préservation de cet art authentique et ancestral et à l'emporter au-delà des frontières nationales.

Pour Habib Samrkandi, directeur de la revue Horizons Maghrébins, cette initiative, qui s’étalera sur des années, est un acte de mémoire visant à faire sortir de l’oubli et rendre hommage aux pionniers de cet art qui ont honoré Marrakech en portant sa voix sur les cinq continents. Dans une déclaration à la MAP, il a relevé que ce projet culturel, porté par la société civile, a commencé d’abord par l’identification et le recensement des tombes des Maâlems de Gnaoua et la prise de contact avec les familles de ces maitres.

Les initiateurs de ce projet ont choisi de commencer par la restauration de la tombe du maâlem Ayachi, une grande figure de ce style musical à Marrakech, et dont les descendants les plus célèbres sont les maâlems Ahmed et Mustapha Baqbou. Cette initiative consistant à honorer les maitres de l’art gnaoui qui ont marqué la scène artistique de Marrakech sera suivie de la restauration des tombes des mqadmat (prêtresses), maillon inséparable du rituel de la cérémonie thérapeutique gnaouie.

Les Amis de la revue Horizons maghrébins est une entité associative, qui œuvre depuis plus de 40 ans à la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la cité ocre. Horizons Maghrébins est une revue francophone consacrée aux littératures du Maghreb et de l’espace euro-méditerranéen. Elle publie des études portant sur l’Histoire de l’Occident musulman et le devenir des musulmans en Europe.

La revue est aussi un espace de présentation des œuvres d’artistes contemporains, maghrébins ou issus d’autres cultures qui ont séjourné au Maghreb et dont le travail a été marqué par les lumières et les couleurs de l’Orient.