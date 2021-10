Maroc : Le chercheur Taib Ajzoul consacre deux nouveaux livres à l'histoire de Tétouan

La recherche sur l'histoire locale de Tétouan s'est récemment enrichie avec la publication de deux nouveaux livres du chercheur Taib Ajzoul par les éditions de Bab Al Hikma. «Le système administratif et makhzani à Tétouan à l'époque du protectorat espagnol (1912-1956)» est l'intitulé du premier livre de 213 pages en grand format.

Ce premier ouvrage met en lumière le système qui reposait dans la région du Nord du Maroc sur la dualité de pouvoir et son exercice de la part des autorités espagnoles, sous la présidence du haut-commissaire ou du résident général, et du gouvernement calife, dirigé par le grand vizir, sous le commandement du calife. Plusieurs personnalités éminentes du mouvement national ont occupé des postes dans les gouvernements califes successifs à cette époque, tels que Hadj Abdeslam Bennouna, le leader Abdelkhalek Torres et le savant Mohamed Daoud, entre autres.

Le chercheur a souligné que la rédaction de cet ouvrage est «le fruit de la volonté de contribuer à enrichir l'actif historique marocain, et d'en faire une référence qui met en avant la structure des différents organes administratifs prévalant à cette époque, ce qui peut contribuer à surmonter la rareté de ce type d'écrits». Cette œuvre a été enrichie par la chronologie des événements les plus importants qui ont marqué la période de chacun des cinq gouvernements califes, tout en révélant les raisons de la tentative de l'Espagne de séparer le Nord du Sud du Maroc.

Ce livre a également mis l'accent sur l'importance de l'espace El Feddan, à l'époque du protectorat espagnol. Il est devenu un lieu stratégique, puisqu'il s'est transformé en un point de rencontre pour les musulmans et les juifs marocains, et les Espagnols, et évoqué les plus importantes institutions et administrations espagnoles et du makhzen qui y étaient situées.

Concernant le deuxième livre, intitulé «Des familles de Tétouan : la famille Ziwziw à travers les documents du makhzen et familiaux», il comprend 196 pages de grand format. L'auteur a réalisé ce livre, qui a demandé beaucoup de temps et de recherches, pour présenter l'une des familles tétouanaises, en vue de prouver quelques phases historiques vécues par les habitants de Tétouan, qui profiteront à ceux qui veulent appuyer leurs recherches sur les volets social et historique.

Il a affirmé que ces deux ouvrages, qui s'ajoutent au premier livre intitulé «De l'histoire de la société tétouanienne : documents familiaux, XVIIIe siècle - XXe siècle», s'inscrivent dans le cadre de la recherche sur l'histoire locale de Tétouan, qui revêt une importance capitale dans le processus de réécriture de l'histoire nationale, puisque l'étude monographique offre la possibilité d'enquêter sur les événements et les faits qui ont marqué la ville de Tétouan.