France : Latifa Ibn Ziaten mise en sécurité après une alerte à la bombe dans une école

La présidente de l’Association Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix, Latifa Ibn Ziaten a été mise en sécurité dans la mi-journée de ce mercredi, à la suite d’une menace d’attaque à la bombe dans le collège Max-Jacob dans le Loiret. La mère du sous-officier parachutiste, tué par Mohamed Merah en mars 2013 à Toulouse, donnait une conférence devant les élèves de l’établissement, avant de devoir suspendre l’activité. Sur son compte Twitter, elle a promis de revenir, refusant tout sentiment de peur.

J’ai dû interrompre mon intervention et évacuer d’urgence suite à une menace attentat que l’établissement a reçu ce matin. Toutes mes excuses auprès du collège Max-Jacob. Je reviendrais..



Je n’ai pas peur, je n’arrêterais pas mon combat. — Latifa Ibn Ziaten (@LatifaIbnZ) October 20, 2021

Selon France 3 Régions, qui cite la Direction départementale de la sécurité publique du Loiret (DDSP 45), l’alerte a été lancée après un appel reçu par l’accueil de l’établissement. Au bout du fil, un homme a promis de «tout faire sauter». La police a indiqué que Latifa Ibn Ziaten a été «la première à être évacuée, dans la mesure où elle aurait pu constituer une cible». L’ensemble des élèves et des enseignants ont également été mis en sécurité puis évacués, au cours de l’intervention d’une trentaine de policiers. Alors que la police municipale et une équipe de déminage ont été mobilisées, l’établissement est resté fermé.

Le site local La République du centre a rapporté que l’auteur de la menace ne se serait pas exprimé en arabe et «n’aurait pas non plus prononcé Allahu akbar», contrairement à un appel similaire reçu la veille au lycée Benjamin-Franklin d’Orléans. L’évacuation s’est en effet opérée le lendemain de cette première menace, après laquelle une enquête a été ouverte pour «menaces de destruction d’un établissement scolaire». La piste terroriste n’est pas privilégiée pour le moment, selon la même source.

Maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, Christophe Chaillou a condamné «fermement» les menaces. «Au vu du parcours de cette femme, de ce qu’elle a vécu et traverse, et de son engagement auprès des jeunes, ce type d’appel est proprement scandaleux et inadmissible», a-t-il écrit.