Texas : La police refuse d’interpeller le tueur d’un Marocain abattu dans sa voiture

Adil Dghoughi et le véhicule dans lequel il est mort. / DR

Un jeune marocain est mort aux Etats-Unis le lundi 11 octobre, tôt le matin, dans le comté de Caldwell au Texas après avoir été abattu de deux balles dans son véhicule à l’arrêt, les vitres remontées, par un propriétaire foncier de 65 ans devant chez qui il se trouvait.

Une semaine après sa mort, la famille d’Adil Dghoughi regrette, informe KXAN, que la police ne communique aucune information sur la situation et, pire encore, que le tueur clairement identifié n’ai pas été interpellé par la police, sous motif qu’il était «coopératif». La police n’a pas souhaité répondre aux questions de KXAN non plus.

Othmane, le frère de la victime est persuadé que son frère n’était pas armé et qu’il ne présentait aucune menace pour le tireur qui s’est rangé derrière la légitime défense, trouvant le véhicule «suspicieux» et pensant qu’Adil était un cambrioleur. Son ancienne femme confirme qu’Adil n’était un danger pour personne et demande «la vérité», rappelant qu’à ce stade, «nous ne savons rien» sur sa mort.

«Il n'y avait aucune chance pour qu'il blesse quelqu’un. La voiture était fermée, il était à l’intérieur, il ne faisait de mal à personne», a déclaré Othmane sur son regretté frère. Selon lui, la version des faits la plus probable était qu’Adil était simplement en chemin vers Austin, où il habitait. Adil aimait se promener en voiture à écouter de la musique marocaine selon ses proches, qui pensent qu’il s’était simplement arrêté pour chercher son chemin dans une ville où le réseau était mauvais.

La loi texane, particulièrement large, autorise l’utilisation de la force létale pour protéger les terres et les biens si quelqu'un pense que cela est nécessaire et empêchera les vols ou les «méfaits criminels pendant la nuit».