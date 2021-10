Covid-19 : Un nouveau variant «Delta plus» inquiète en Grande-Bretagne

Une nouvelle mutation du variant Delta, surnommée «Delta plus» ou AY.4.2 a émergé en Grande-Bretagne. Selon la BBC, il est sous l’observation attentive des autorités sanitaires du pays et atteindrait déjà 6% des contaminations du pays.

Pour rappel, il existe des dizaines de milliers de variants du Covid. Certaines mutations peuvent entrainer des résistances du virus aux traitements et vaccins, une propagation plus rapide ou des symptômes plus graves pour les personnes contaminées.

La Grande-Bretagne a choisi une approche préventive concernant les analyses des mutations. Le variant AY.4.2, observé pour la première fois en juillet 2021, est donc étudié attentitivement.

Le professeur Francois Balloux, directeur de l'institut de génétique de l'University College London a déclaré à la BBC que le variant «est potentiellement, marginalement, plus contagieux. Ce n’est rien comparé à ce que l’on a vu entre Alpha et Delta, qui était 50 à 60% plus contagieux. Nous parlons de quelque chose de plus subtil en cours d’investigation», avec une infection estimée à 10% supérieure à la source Alpha.

Cependant, ce variant n’est pas encore considéré comme «variant préoccupant» ou «en cours d’investigation». Les chances que Delta plus échappe aux protections vaccinales sont faibles.