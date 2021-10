La peine de l’imam Said Abou Ali réduite à 3 mois de prison en appel

La Cour d’appel de Rabat a donné, lundi soir, son jugement sur l’affaire de l’imam Said Abou Ali, décidant de le condamner à 3 mois de prisons et 2 000 dirhams d’amende pour avoir violé l'état d’urgence, s’être déplacé entre les villes sans autorisation et d’avoir incité les imams et préposés religieux à manifester, après avoir été interpellé devant le domicile du ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq.

L'imam voit donc sa peine réduite alors que le tribunal de première instance de Témara l’avait condamné à 2 ans de prison et 10 000 dirhams d’amende.

Figure de proue du mouvement de protestation lancé, depuis quelques mois, par les préposés religieux au Maroc, l’imam devrait sortir de prison le 24 novembre après y avoir passé 53 jours, selon un membre du comité de sa défense, Muhammad Al-Nuwaini, cité par Al-Yaoum 24.