Le CESE pour une stratégie intégrée de développement des zones de culture de cannabis

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) a appelé, dans son rapport annuel, à concevoir et mettre en œuvre une stratégie intégrée de développement économique, social et environnemental dans les zones de culture du cannabis, incluant les cultivateurs locaux et les associant aux divers usages licites et la transformation industrielle de la plante.

Cette stratégie devrait porter un modèle social et un système de production agroalimentaire optimisé, un type d'économie régulée et une insertion favorable pour le Maroc dans un marché international licite en développement permanent.

Le Conseil propose alors d'apaiser le climat social en vue de tourner la page des poursuites judiciaires à l'encontre des cultivateurs et leurs familles, de mettre en œuvre un programme d'urgence de développement d'infrastructures routières et de petits ouvrages d'art dans le but de désenclaver les zones de culture.

Aussi, la mise en œuvre d'un programme spécial de développement d’activités économiques et sociales génératrices de revenus et d'emplois est privilégié, afin de réduire les causes de tensions sociales et diversifier les sources de revenus de la population.

Il s'agit aussi de construire une filière intégrée du cannabis thérapeutique et industriel en valorisant un développement conjoint de la production et de la transformation de la plante avec les agriculteurs/producteurs et les industries transformatrices et extractrices.

Le CESE recommande de prévoir des incitations spécifiques pour attirer les investissements et le savoir-faire national et international vers la région, ainsi que le développement d'une économie nationale du cannabis ouverte sur les savoir-faire technologiques et les débouchés nécessaires à une production importante.

Il préconise également de favoriser l'organisation de coopératives afin de faciliter la mise en place et l'obtention de droits exclusifs pour les zones de culture, les variétés ou les produits issus de cette agriculture tout en adossant la filière à la recherche et à l'innovation.