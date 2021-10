Maroc : Un inspecteur de police cité dans une affaire de trafic de drogue réintègre la DGSN

L’ancien directeur provincial de la sûreté nationale à Nador, l’inspecteur de police Mohamed Jelmad, qui avait été poursuivi dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue, a été réintégré à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Il avait précédemment été démis de ses fonctions après avoir été emprisonné dans le cadre du démantèlement dudit réseau.

En avril 2019, la Cour d’appel de Casablanca avait rendu son verdict, qui innocentait l’inspecteur de toute appartenance au réseau de trafic de drogue. Il y a quelques jours, la Cour de cassation a décliné une requête du parquet, déposée le 14 juillet dernier et visant à invalider ce jugement. L’avis de la Cour de cassation rend ainsi final le jugement de la Cour d’appel, rappelle Al3omk.

Mohamed Jelmad, qui était célèbre pendant son mandat de directeur provincial de la sûreté à Nador, avait été arrêté en 2010 après avoir démantelé le réseau du baron de la drogue Mohamed Zaïmi, qui était soutenu par l'ancien parlementaire Said Chaou. Ce dernier s’était enfui en Europe, après que son implication ait été exposée.

Le dossier dans lequel Mohamed Jelmad était poursuivi comprenait 38 prévenus et à leur tête Najib Zaïmi, son père et sa sœur. Ces derniers étaient accusés de «constitution de bande criminelle, enlèvement, détention violente, abus délibéré, recours à la torture entraînant la mort, dissimulation d'un corps, effacement des caractéristiques du crime, corruption, contrebande et du trafic internationaux de drogue».