Dakhla : Le Polisario dénonce l’accord entre Rabat et une société pétrolière israélienne

Le Polisario a rapidement réagi à l’annonce de la signature d’un accord entre le Maroc et la compagnie pétrolière israélienne Ratio Petroleum, portant sur l’exploration du bloc atlantique de la ville Dakhla d’une surface d’environ 109 000 kilomètres carrés. «Cet accord n’a aucune valeur juridique du fait que le Maroc n’a aucune souveraineté sur le Sahara Occidental, tel qu’affirmé par la Cour de justice internationale dans son avis consultatif de 1975 et réitéré par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2016 et 2018 et récemment le 29 septembre dernier», indique l’«Autorité sahraouie du pétrole et des mines» dans un communiqué.

L’instance a rappelé «le statut juridique du Sahara occidental en tant que territoire en attente de décolonisation, occupé illégalement par le Maroc». L’’accord paraphé fin intervient neuf mois après la reprise, le 10 décembre 2020, des relations diplomatiques entre le royaume et Israël.

Le pouvoir algérien n’a pas encore commenté officiellement la conclusion de l’accord entre le Maroc et la compagnie israélienne. Pour le moment, seul le quotidien Echoroukonline l’a qualifié de «provocation à l’Algérie».