La 16e rencontre mondiale du soufisme à Madagh du 18 au 22 octobre

La Tariqa Qadiriyya Boudchichiyya et sa machyakha ainsi que la fondation Al Moultaqa organisent, du 18 au 22 octobre à Madagh dans la province de Berkane, la 16e édition de la Rencontre mondiale du soufisme sous le thème «Le soufisme et les valeurs humaines : du local à l'universel».

Cet évènement est tenu sous le haut patronage du Mohammed VI en partenariat avec le Centre euro-méditerranéen pour l'étude de l'islam actuel à l'occasion de l'Aid Al Mawlid Annabawi Charif. La 16e édition sera tenue en mode hybride, avec une partie des activités en présentiel et le reste à travers les réseaux sociaux.

Selon un communiqué des organisateurs, la thématique abordée par cette édition est dictée par le contexte actuel où le monde connait des transformations accélérées créant plusieurs conflits, craintes et risques, ce qui s'est traduit par diverses crises éthiques, écologiques et sanitaires, menaçant directement la sécurité humaine et créant une angoisse existentielle continue.

Cette édition s'attachera aussi à mettre en évidence l'universalité de l'islam qui s'adresse à l'humanité dans sa globalité. Ses principes élevés et ses recommandations appelant à la justice et à la tolérance, rejetant catégoriquement toute forme d'injustice et de violence et prônant la coexistence pacifique entre tous les humains, dans un climat de fraternité et de tolérance, sans distinction de races, de couleurs, de croyances ou de pays.

Le sujet de cette édition sera soumis à la réflexion et l'analyse d'un groupe de spécialistes, chercheurs et scientifiques de diverses spécialités littéraire, scientifique, religieuse, philosophique, sociologique ou économique venant de tous les continents.

D'autres activités seront organisées durant ce forum, dont les conférences, l'organisation de concours de récitation et de psalmodie du Coran, et un concours du meilleur article sur le thème «les valeurs religieuses et leurs dimensions universelles», en plus d'un concours de poésie louangeant le Prophète.