Safi : Des usagers de l'autoroute dénoncent l'insécurité 

Des inconnus ont érigé, la semaine dernière, une barrière avec des grosses pierres au milieu de la route menant vers l'autoroute, reliant les villes de Safi et El Jadida. Vers dix heures du soir le jeudi, à 15 kilomètres de Safi, des usagers de la route se sont retrouvés devant cette barrière qu'ils ont franchie avec beaucoup de difficulté. Les conducteurs se sont ensuite regroupés devant le poste de contrôle de sécurité à l'entrée de la ville de Safi pour signaler ce blocage et dénoncer l’insécurité sur ce tronçon routier, rapporte Alyaoum 24.

En effet, automobilistes et camionneurs craignent que ces barrières soient érigées par des gangs qui visent les usagers de cette route, surtout que cette période précédant l’Aid Al Mawlid connaît une affluence avant et après cette fête religieuse. La même source rappelle que ce n'est pas la première fois que ladite zone fait parler d’elle et de ses «barrières de pierre posées la nuit». Un suspect a été arrêté en flagrant délit alors qu’il posait une barricade de pierres sur la même route en juillet 2020.

Le problème des bandes de voleurs semant la terreur au niveau de certains tronçons autoroutiers est monnaie courante. En janvier 2020, une bande active au niveau de l’autoroute près de Bouznika a été démantelée par la Gendarmerie royale. Trois individus, deux hommes et une femme, avaient été déférés devant le procureur du roi près la cour d’appel de Casablanca.