Deux éléments du Polisario tués dans une frappe aérienne des FAR

Deux éléments armées du Polisario ont été tués dans une frappe aérienne des Forces armées royales, indique un média très proche du Front, citant des «sources fiables» dans les camps de Tindouf. L’opération, menée samedi, a fait au moins un blessé dans les rangs des milices.

Les deux morts, Rageb Laaorusi Charki et Jamal Ould Khalil Ould Boushab appartiennent aux brigades de reconnaissance de la deuxième région militaire de Tifariti. Des unités ayant pour mission de recueillir des informations en s'approchant du mur de sécurité, érigé par les FAR.

Un média espagnol a apporté des informations sur Jamal Ould Khalil Ould Boushab, 28 ans, qui a passé cinq ans à la ville de Bermeo (située au Pays Basque) grâce au programme «Vacances pour la Paix» destiné à accueillir des enfants des camps de Tindouf dans des familles de la région. Son frère se trouve, d’ailleurs, à Bermeo dans une famille d'accueil.

Le Polisario enregistre de plus en plus de pertes humaines dans ses rangs. Mercredi 29 septembre, une frappe des FAR a coûté la vie à Salem Lahbib Cheddad, qui dirigeait le centre de prospection au «ministère de la Défense». Il a succombé à ses blessures suites à des tirs des FAR contre des véhicules du Front qui s’approchaient du mur de sécurité, près de la localité de Doukje.