Ceuta : Vox attribue l'augmentation de la criminalité aux politiques d'immigration

Le parti d’extrême droite VOX a mis en garde, dimanche, contre «l'insécurité croissante dans les rues de Ceuta», que la formation politique attribue à la «crise migratoire de mai dernier» dans la ville. Bien que les données du ministère de l'Intérieur, dans son bilan de la criminalité du premier semestre, font état d'une baisse, la formation politique associe criminalité dans la ville, immigration et la crise de mai, indique El Faro de Ceuta.

En effet, le média local explique que la députée nationale de VOX, Teresa López, a demandé à plusieurs reprises à l'exécutif de Sánchez les données statistiques sur la criminalité pour le mois de mai, qui peuvent être extraites de l'étude réalisée sous forme de moyenne. «Ainsi, si l'on analyse le bilan, on constate qu'en 2021 les délits graves et moins graves, comme les blessures et les bagarres, sont passés de 38 à 30, c'est-à-dire qu'ils ont baissé de 21 %», précise la même source. De plus, les agressions sexuelles baissent de 100 %, alors que les cambriolages ont également diminué de 12,8%, et les vols de véhicules restent les mêmes, avec 49 cas enregistrés.

Mais la parlementaire de Ceuta souligne qu'il y a eu «une augmentation de 110% du nombre de vols avec violence et intimidation», au cours des six premiers mois de l'année. Pour elle, «c'est la preuve de l'insécurité qui règne dans toute la ville». «Ces données sont un indicateur de la réalité sociale que vit Ceuta», a-t-elle déclaré en accusant les gouvernements local et national de vouloir «couvrir cette réalité». «Il y a eu une augmentation de plus de 100% des vols avec violence et intimidation par rapport à il y a un an. La coexistence pacifique vendue depuis des années par le gouvernement de Juan Vivas et les graves politiques d'immigration auxquelles nous sommes soumis à Ceuta nous conduisent à ces données alarmantes d'une augmentation de la criminalité», a-t-elle fustigé.