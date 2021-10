Maroc : Al Adl Wal Ihsane dénonce la «pénétration sioniste» du secteur de l'éducation

La section dédiée au secteur de l'éducation au sein du Cercle politique du mouvement Al Adl Wa Ihsane a publié, ce weekend, un rapport énumérant «les déséquilibres ayant marqué la rentrée scolaire» de cette année. Intitulé «Non à compromettre davantage la dignité et les droits des enseignantes et des enseignants et aux programmes de normalisation au sein des établissements d'enseignement et de formation», le document dénonce «la même logique des décideurs pédagogiques et la mentalité de gestion» et pointe «la confusion des décisions» ainsi que «l'improvisation incompréhensible d'un ensemble de mesures, en l'absence manifeste de tous les partenaires et intervenants».

L’instance affiliée au mouvement pointe aussi «la détérioration continue des indicateurs de qualité de l'éducation et l'effondrement du système éducatif dans notre pays à des niveaux effrayants, exacerbés par les répercussions dangereuses de la pandémie et le manque d'efficacité et de proactivité pour faire face à ses effets». Son rapport s’attarde surtout sur «l'accélération fébrile» des actions de la normalisation avec «l'entité sioniste en se précipitant vers plus de normalisation éducative et de sionisation des programmes scolaires». Il dénonce ainsi «un ensemble d'accords et d'activités visant à accélérer le rythme de la pénétration sioniste dans les établissements d'enseignement, falsifiant la prise de conscience des jeunes et blanchissant les crimes de la brutale occupation sioniste».

Le rapport critique, plus loin, «l’absence d'une approche sérieuse et responsable des demandes en suspens des travailleurs de l'éducation» et «l’adoption de la même approche dans le traitement des manifestations pacifiques par la violence, le ciblage et les faux procès». La Jamaa dit apporter son soutien aux «différents groupes» de la famille de l’éducation» et condamne «la répression» des manifestations et des sit-in des enseignants, en appelant à cet égard à «accélérer l'intégration de tous les professeurs dans la fonction publique».