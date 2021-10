Le Maghrib Belgium impulse organise quatre évènements sur l’investissement au Maroc

Le programme Maghrib Belgium impulse (MBI), qui vise à encourager les Marocains résidant en Belgique à investir au Maroc pour contribuer au développement du Royaume, a annoncé vendredi quatre nouveaux évènements intitulés «Entreprendre au Maroc». Les quatre évènements, qui se dérouleront à Anvers le 15 et 18 novembre, Bruxelles le 16 et Lièges le 18, présenteront en détail l’investissement au Maroc aux MRE intéressés.

Le programme classique du MBI comporte notamment un support pour la consolidation et l’accélération des projets au Maroc, un plan d’accompagnement spécifique, un coaching groupé et individualisé, des formations thématiques et en soft skills sous plusieurs formats et une hotline permanente et réactive.

Le MBI est mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), avec le soutien technique et financier de l’Agence belge de développement-Enabel et l’accompagnement de la Confédération générale des entreprises du Maroc.