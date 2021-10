Ceuta : Les travailleurs frontaliers marocains désormais soutenus par des ONG espagnoles

Pour la dixième semaine consécutive, les travailleurs frontaliers marocains ont manifesté, ce lundi, devant la délégation gouvernementale de Ceuta pour exiger une réponse à leurs revendications. Ces Marocains bloqués dans la ville autonome sont désormais soutenus par l'Association andalouse des droits de l'Homme.

Selon El Faro de Ceuta, le sit-in a connu la participation du responsable des affaires de la migration au sein de l’ONG andalouse, Amin Souissi qui a affirmé que «la fermeture de la frontière avec le Maroc est une chose, mais les droits du travail de ce groupe de personnes en est une autre». «Nous ne parlons pas de la frontière, mais des droits de certains travailleurs. Il existe des droits du travail et des droits administratifs qui correspondent à ces personnes pour le temps qu'elles ont travaillé ici à Ceuta. La frontière est une chose, mais les droits que ces personnes ont acquis et doivent être respectés», a-t-il déclaré.

L'associatif a rappelé que «beaucoup de ces personnes travaillent dans la ville depuis plus de 20 ans, avec des racines sociales, professionnelles et familiales». «Cela ne peut arriver qu'à Ceuta où il semble y avoir des lois différents de ceux dans la péninsule», a-t-il dénoncé.

Une réunion entre les responsables de l'ONG et les travailleurs est prévue dans la journée, pour déterminer les actions qui seront prises du point de vue judiciaire, en plus des mobilisations non seulement à Ceuta aussi dans la péninsule.

Les Marocains exigent, des autorités de la ville, des «évolutions réglementaires nécessaires pour que ceux ayant plus de 10 ans d'ancienneté puissent obtenir un titre de séjour». Ils demandent aussi une «modification des règles afin qu'ils aient droit aux prestations sociales provenant de leurs cotisations à la sécurité sociale», de «garantir leur passage quotidien à la frontière une fois ouverte» et d’«assouplir les conditions de renouvellement de leur statut de travailleur».