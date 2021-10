Des agences publiques ajoutées à la liste des nominations en conseil des ministres

Le conseil des ministres présidé, ce dimanche à Fès par le roi Mohammed VI, a procédé à une révision de la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.

Le projet de loi adopté a donc ajouté à la liste des établissements publics dont la nomination des responsables fait l’objet de délibérations en conseil des ministres, l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (officiellement en vigueur depuis le 22 juillet) ; l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et du suivi des performances des établissements et entreprises publics (publiée au Bulletin officiel du 5 août) et l’Agence nationale des eaux et forêts (BO du 19 août).

Le conseil des ministres a aussi approuvé le changement de la dénomination de la «Société d’investissements énergétiques», qui prendra désormais le nom de «Société d’ingénierie énergétique».

La réunion de Fès du 17 octobre a également permis d'ajouter trois établissements publics à la liste des sociétés publiques dont les responsables sont nommés en conseil de gouvernement. Il s’agit de la Fondation des œuvres sociales du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, celle du département des eaux et forêts et celle du département ministériel chargé de la pêche maritime.