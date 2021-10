France : Un policier accusé à tort de radicalisation porte plainte pour discrimination

Un capitaine de police de Paris, qui avait été suspendu en 2019 suite à l’attentat du 3 octobre, a décidé de porter plainte contre X pour dénonciation calomnieuse et discriminatoire, informe France Inter, après qu’il a été accusé à tort de «radicalisation» suite à sa conversion à l’islam.

L’attentat de 2019 avait fait 4 morts et 3 blessés après qu’un agent de la préfecture de police ait poignardé des policiers avant d’être lui-même abattu. Suite à ce drame, le préfet de police Didier Lallement avait reçu une dizaine de signalements en interne pour des soupçons de radicalisation, conduisant à la suspension et au désarmement devant leurs collègues de 7 fonctionnaires de police.

Hervé, le capitaine converti, en faisait partie alors qu’il renseignait depuis plusieurs années les fichiers de fugitifs en lien avec des dossiers terroristes. Suite à sa suspension de 4 mois, la durée maximale, il a été réaffecté dans le service des fraudes à la TVA.

Alors qu’il clamait son innocence, le capitaine a été totalement blanchi par un rapport de l’IGPN qui conclut à «l’absence totale, y compris de signaux faibles, d’une possible radicalisation islamiste». Les services de renseignements français auraient confirmés cette innocence après avoir «criblé» sa vie.

Malgré cela, le capitaine n’a pas pu retrouver son service anti-terroriste et ses avocats dénoncent un rapport administratif daté du 11 juin 2021 qui ne fait pas état des conclusions de l’IGPN mais d’un signalement datant de 2011 pour «méconnaissance notoire et manifeste, y compris durant son service, des principes de laïcité et de neutralité ainsi que pour suspicion de radicalisation», sans mentionner que ce signalement était resté sans suite.

L’avocat du policier a déclaré concernant son client : «Deux années plus tard, on le traite de terroriste ! Sans procès, sans élément, sans fait matériel, on vous assigne à un soupçon de terrorisme, un soupçon de radicalisation ; mais où va-t-on ? Toute cette attitude démontre qu’il y a eu une discrimination». Il a assuré qu’il porterait l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme si nécessaire.