La Turquie reconnait le passe vaccinal marocain

Le ministre adjoint aux Affaires étrangères de Turquie, Yavuz Selim Kiran, a annoncé samedi soir sur Twitter que la Turquie reconnaissait le certificat de vaccination de l'Union européenne et de 15 autres pays, dont le Maroc.

Ainsi, le ministre adjoint a déclaré que la Turquie «mène une diplomatie efficace afin de laisser rapidement derrière nous les effets de la pandémie», et que dès lors la Turquie «facilitait les voyages entre notre pays et les autres pays grâce à notre programme de vaccination et aux certificats conformes aux normes de l’UE».

"Aşı Sertifikaları Tanıma Düzenlemeleri Yaptığımız Ülkeler"?✅



?Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz.



?Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ükemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz.?? pic.twitter.com/GrrZilhWrx — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) October 16, 2021

Ainsi, les personnes disposants d’un certificat de vaccination marocain pour se munir de ce simple document pour se rendre en Turquie, dès lors qu’il atteste d’une vaccination complète de plus de 14 jours. À défaut de passe vaccinal, les Marocains peuvent toujours se rendre en Turquie munis d’un test PCR de moins de 72h ou d’un test antigénique de moins de 48h.

Cependant, la Turquie ne reconnaissant pas le vaccin SinoPharm, seuls les personnes attestant d’une vaccination par Pfizer, Moderna, Astra Zeneca et Janssen seront considérées comme vaccinées contre le Covid-19.

Pour tous, un formulaire est à remplir sur le site du ministère de la Santé turc avant l’entrée sur le territoire.

Outre le Maroc, la Turquie reconnait désormais les certificats émis par l’Union européenne, l’Albanie, la Bulgarie, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l’Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la Palestine, la Serbie, la Suisse et l’Ukraine.