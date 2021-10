Abdeljaouad Belhaj réélu président de la Fédération Royale marocaine de boxe

Abdeljaouad Belhaj a été réélu, samedi à Rabat, président de la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) pour un nouveau mandat de quatre ans au cours de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) pour la saison olympique 2017-2021.

Dans le rapport moral, dont lecture a été faite par Zoubida Wissam, secrétaire général adjoint, la présence remarquée du Maroc au sein des instances régionales, continentales et internationales a été mise en avant, outre l’importance accordée à la promotion de la boxe féminine.

Il a été relevé que les derniers Jeux olympiques ont été une grande déception pour la boxe marocaine, en dépit des efforts consentis. Selon la Fédération, le covid-19 a été en grande partie la cause de cet échec due à la fermeture des centres d'entrainement et l'impossibilité de participer aux compétitions internationales de préparation.

Belhaj, en poste depuis 2002, a remercié les différentes associations sportives pour leur confiance, affirmant que le nouveau bureau fédéral n’épargnera aucun effort en vue de promouvoir la discipline aux niveaux régional, continental et international.

Il a indiqué que plusieurs chantiers attendent le nouveau bureau fédéral, dont la restructuration de la fédération, des ligues et des associations sportives, la formation technique et administrative, le cursus sport études, la révision du programme des compétitions nationales et l’organisation régulière d’évènements internationaux au Maroc.

Il est aussi revenu sur la création d’une boxe professionnelle au sein des associations sportives, dans la perspective de créer un club national de boxe professionnelle, qui relèvera du Groupement national de boxe professionnelle, l’objectif étant la préparation d’une élite de la boxe à l’orée des Jeux olympiques.

Il a également annoncé la création d’une commission de communication, dont la mission consistera à attirer les boxeurs marocains exerçant à l’étranger, en plus de la création d’une chaine TV dédiée à la boxe.