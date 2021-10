Championnat d'Afrique de natation : Le Maroc classé 3e avec 10 médailles

Le Maroc s'est classé troisième aux Championnats d'Afrique de natation en remportant 10 médailles avec une en or, 2 en argent et 7 en bronze. Pour l'occasion, l'ambassadrice du Maroc au Ghana, Imane Ouadil leur a rendu visite et le président de la Fédération Royale Marocaine de Natation, Driss Hassa, a remis à l'ambassadrice Ouadil un trophée souvenir.

Au terme de la dernière journée de la compétition disputée samedi à Accra au Ghana, Meryem Bahajoub, a décroché la deuxième médaille d'argent de la délégation marocaine à l'épreuve du 200m papillon et Hamza Benhalima a quant à lui remporté la médaille de bronze au 200 m quatre nages, après avoir remporté la seule médaille d'or pour le Maroc au 50m dos.

Chez les dames, les nageuses Rimi Jennate, Alaoui Inass, Meryem Bahajoub et Sofia Garnoussi ont, elles aussi, gagné une médaille de bronze, dans la discipline du relais 4x100m quatre nages cette fois.

Les Championnats d'Afrique de natation sont un événement biannuel organisé par la Confédération africaine de natation amateur (CANA).

La liste des médailles marocaines aux Championnats d'Afrique de natation est :

Pour l'or, Hamza Benhalima au 50m dos.

Pour l'argent, Hamza Benhalima 400m quatre nages, Meryem Bahajoub 200m papillon.

Pour le bronze, Hamza Benhalima 200m nage libre, Meryem Bahajoub, Sofia Garnoussi, Sawsane El Gamah et Inass Alaoui au 4x200m nage libre filles, Ilyas Fallaki, Inass Alaoui, Sofia Garnoussi et Hamza Benhalima au 4x100m nage libre mixte, Rimi Jennate, Sofia Garnoussi, Sawsane El Gamah, Inass Alaoui au 4x100m nage libre filles, Sawsane El Gamah 100m papillon, Hamza Benhalima 200m quatre nages, Rimi Jennate, Inass Alaoui, Meryem Bahajoub, Sofia Garnoussi au relais 4x100m quatre nages filles.