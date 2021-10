Le gouvernement Akhannouch examine deux accords avec Israël

Ce samedi 16 octobre, Aziz Akhannouch a présidé une réunion du conseil de gouvernement. Au début des travaux, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, a présenté un exposé sur les modalités de préparation du projet de loi de finances 2022.

L’exécutif a procédé, ensuite, à l'examen d'un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux nominations aux postes de responsabilité, en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution, présenté par Ghita Mezour, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration.

Le gouvernement a aussi examiné deux accords entre le Maroc et Israël qui avaient été signés à Rabat le 11 août 2021. Le premier porte sur les services aériens et le second sur la coopération dans le domaine de la culture et des sports.

La réunion a permis également aux membres du cabinet Akhannouch de se pencher sur l'accord portant création de la Société financière africaine, adopté à Abuja le 28 mai 2007, ainsi que la Charte pour la renaissance culturelle africaine, approuvée par la sixième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, tenue à Khartoum le 24 janvier 2006, accompagné d'un projet de loi approuvant la charte.

Tous ces accords internationaux ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.