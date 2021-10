Fès : Le passe vaccinal rendu obligatoire pour accéder aux services communaux

Les journalistes de L’Economiste ont constaté vendredi à Fès que les services communaux de la ville réclamaient désormais aux usagers de présenter un passe vaccinal pour accéder aux services administratifs.

Observé dans l’arrondissement Tarik, la mesure servirait à «encourager les citoyens non vaccinés à le faire rapidement», faute de quoi ils ne pourraient plus bénéficier des services administratifs. Les sources de L’Economiste avancent que la décision «répond à une mesure prise mercredi dernier par le comité scientifique en coordination avec le département de l’Intérieur».

La ville a d’ailleurs convié jeudi plusieurs chefs d’entreprises et responsables de banques à une réunion de sensibilisation afin d’appeler tous les employés à se faire vacciner le plus rapidement possible.

Au Royaume, 20 869 902 personnes ont un schéma vaccinal complet anti Covid-19. Par ailleurs, les cas positifs sont en baisse pour la 9e semaine consécutive d’après les informations du ministère de la Santé.