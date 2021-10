Casablanca : Un incendie dans un marché populaire maitrisé sans faire de victimes

Les éléments de la protection civile ont réussi à maitriser un incendie qui s'est déclaré dans le marché populaire Souk el Arbaa de la préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid de Casablanca.

Situé à l'avenue Al Joulane au niveau de l'arrondissement de Sidi Othman, l'incendie a ravagé quatre magasins commerciaux construits de manière anarchique, a-t-on appris auprès du commandement régional de la protection civile Casablanca-Settat, notant que grâce à l'intervention des secours aucune victime n'est à déplorer.

Les éléments de la protection civile qui se sont rendus sur les lieux dès réception d'un appel d'intervention via leur centre d'appel ont pu maitriser l'incendie et éviter que le feu s'étende sur les autres magasins du marché en mobilisant quatre camions citernes, une ambulance et d'autres moyens d'intervention.