Remise à Rabat du Prix de la culture amazighe 2020

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a organisé vendredi à Rabat la cérémonie de remise du Prix de la culture amazighe au titre de l'année 2020 dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire du Discours Royal d'Ajdir et de la création de l'Institut.

Dans une allocution à l'occasion de cette cérémonie, le président de l'édition 2020 du Prix, Driss Khrouz, a mis en avant l'importance de ce prix dans la promotion de la langue et de la culture amazighes et la nécessité d'inciter l'intelligentsia amazighe à s'engager davantage dans le processus de modernisation de la langue amazighe et d'en faire une langue universelle.

À cette occasion, l'acteur Brahim El Mazned, lauréat du prix de mérite, a fait part de sa joie suite à ce sacre, notant que ce prix constitue une motivation supplémentaire pour continuer à œuvrer, à rechercher et à creuser dans le patrimoine immatériel amazigh. Il a notamment noté l'importance de l'art des Rways dans la culture amazighe.

Ont participé à la cérémonie l'ensemble des lauréats qui avaient été dévoilé mardi. Cette cérémonie a aussi été marquée par la présence du recteur de l'IRCAM, Ahmed Boukous, ainsi que plusieurs autres responsables, cadres et professeurs de l'Institut.

La célébration de ce 20e anniversaire sera marquée par de nombreux événements au programme, dont la présentation de l'ouvrage «Institut Royal de la culture amazighe : Parcours et réalisations» ainsi qu'un débat sur le 20e anniversaire de l'institutionnalisation de la promotion de l'amazaghité.