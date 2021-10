Etats-Unis : James Inhofe mobilise 9 sénateurs pour défendre le Polisario

A quelques jours de l’adoption par le Conseil de sécurité d’une nouvelle résolution sur la question du Sahara, James Inhofe a pris la tête d’une nouvelle initiative en faveur du Polisario.

Le président de la Commission de la Défense au Sénat a convaincu 9 sénateurs, républicains et démocrates, d’apposer leurs signatures à une lettre adressée à Antony Blinken, sollicitant son appui pour défendre «le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, plaider pour la libération des prisonniers politiques et protéger la liberté d'expression pour chaque Marocain et Sahraoui».

«Alors que les Nations unies préparent le renouvellement du mandat de la MINURSO, nous vous demandons de faire le nécessaire pour permettre à l'ONU de surveiller les conditions des droits de l'Homme dans la région et continuer à soutenir l'autodétermination.»

Cette fois, James Inhofe n’aura pas réussi à mobiliser un nombre conséquent de sénateurs pour soutenir les positions du Polisario. En février 2021, il avait persuadé 26 sénateurs, soit plus du quart des membres la Chambre basse, pour demander au président Joe Biden d’annuler le décret du 10 décembre 2020 signé par son prédécesseur à la Maison blanche, reconnaissant la marocanité du Sahara.