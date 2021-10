Le FMI relève ses prévisions de croissance pour le Maroc en 2021

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ce mardi ses prévisions de croissance pour le Maroc en 2021, en l'estimant à 5,7% contre 4,5% auparavant. Il s'agit de l'un des taux de croissance les plus robustes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord alors que le monde essaye de se remettre progressivement des effets de la pandémie de Covid-19.

Dans ses «Prévisions de la croissance mondiale», publiées à l'occasion des Réunions d’automne, le FMI anticipe, par ailleurs, un taux de croissance de 3,1% en 2022 contre 3,9% prévus dans son dernier rapport.

L’institution de Bretton Woods souligne, d’autre part, que le chômage devrait grimper à 12% en 2021 avant de légèrement reculer à 11,5% en 2022.

L’indice des prix à la consommation se situera respectivement à 1,4% en 2021 et 1,2% en 2022 et le solde du compte courant du Maroc s'établit à -3,1 % en 2021 et à -3,3 % en 2022, selon le rapport semestriel du FMI.

Au niveau mondial, l’institution internationale a légèrement abaissé ses projections de croissance, tablant désormais sur 5,9% cette année et 4,9% l'année suivante, tout en relevant la persistance à court terme des répercussions de la pandémie et ses effets divergents.