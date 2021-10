Affaire Ghali : Albares ignore des questions sur un présumé rôle du Maroc dans l’enquête

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a accordé une interview au quotidien El Periodico, marquée par des questions-pièges sur un présumé rôle du Maroc dans l’enquête en cours du juge d’instruction Rafael Lasala sur les conditions de l’entrée de Brahim Ghali en Espagne. «Cette enquête est menée par un juge indépendant et le gouvernement respecte pleinement son travail. Je suis sûr que le juge agit en toute indépendance, comme tous les juges en Espagne», a précisé José Manuel Albares.

Le chef de la diplomatie a tenu à prendre ses distances avec les investigations menées par Lasala. «Je n'ai pas grand-chose à commenter. C'est le juge qui doit trancher. Le gouvernement ne commente pas la procédure judiciaire. C'est une règle de droit et chacun a son rôle», a-t-il répondu. Or, le juge d’instruction du tribunal n°7 de Saragosse a rejeté, hier, une injonction de la Direction des services juridiques de l’Etat, relevant du ministère de la Justice que dirige la socialiste Maria Pilar Llop, de classer l’affaire de l’accueil du chef du Polisario.

Très prudent, José Manuel Albares n’a pas souhaité non plus évaluer la gestion de son prédécesseur, Arancha Gonzalez, de ce dossier, préférant se concentrer sur l’avenir et évoquer «la construction d’une relation stratégique avec le Maroc, qui sera mutuellement bénéfique et mènera vers une période de voisinage encore plus renforcée». «Il y a beaucoup d’enjeux dont la stabilité de la Méditerranée», a affirmé le chef de diplomatie.