L’Espagne utilise des drones pour surveiller la frontière séparant Melilla du Maroc

Le chef de la Garde civile à Melilla, Antonio Serras Sanchez a révélé l’utilisation de drones pour surveiller la clôture frontalière avec le Maroc. Il a également évoqué des changements au poste frontière fermé depuis mars de l'année dernière.

Dans un discours relayé par Europa Press, le responsable a indiqué que du côté espagnol en 2021, plus de 60 membres de la Garde civile ont été blessés lors d’attaques aux frontières, où selon lui «les migrants n’hésitent pas à utiliser des tactiques militaires dans leurs actions». Il a également indiqué l’existence de victimes parmi les forces de sécurité marocaines «et même des morts».

Le chef de la Garde civile dans l’enclave a, par ailleurs, salué «la loyauté dont font preuve chaque jour la Gendarmerie royale, l’armée et la police marocaine». Il a également annoncé l’installation prochaine de nouvelles caméras longue portée aux frontières, exprimant son espoir que cela se fasse dans les mois à venir.

Concernant le poste frontière, Antonio Serras Sanchez a déclaré que lors de sa réouverture, la Garde civile disposera de «nouvelles installations comprenant un système de scanners, de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale, ainsi que des détecteurs de fréquence cardiaque, une reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, en plus des améliorations dans les zones de stationnement et d’inspection douanière et financières».